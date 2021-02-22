Военная прокуратура Ирана завершила обширное расследование катастрофы украинского самолета МАУ, который был сбит в начале прошлого года.

Об этом заявил глава судебных органов ВС Ирана Шокролла Бахрами, передает агентство IRNA.

Бахрами рассказал, что дело находится на стадии составления обвинительного заключения. По его словам судебное разбирательство начинается после предварительного процесса с участием в суде подсудимых и семей погибших.

Перед этим 10 февраля сообщалось об аудиозаписи, на которой, вероятно, глава МИД Ирана обсуждает возможность того, что уничтожение рейса PS752 было преднамеренным актом.

Напомним, катастрофа рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании МАУ произошла 8 января 2020 года в Иране. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Спустя несколько дней Иран признал, что сбил пассажирский самолет. Утверждалось, что военные якобы ошибочно приняли лайнер за враждебную цель после удара американского беспилотника, в результате которого погиб высокопоставленный иранский военный генерал в Ираке.

"Страна" рассказывала, как идет ее расследование катастрофы под Тегераном спустя год и почему семьям жертв крушения не платят компенсации.