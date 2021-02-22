В последнюю неделю февраля в Украину придет оттепель, но по ночам еще будет морозно. При этом пока на западе днем будет до +15 в отдельные дни, на востоке обещают до -15 ночью.

Самые теплые дни недели - четверг и пятница. Быстрое потепление чревато гололедицей, схождением льда и снега, лавинной опасностью в горах.

Собрали прогноз погоды на неделю по дням, а также информацию, перейдет ли оттепель в настоящую весну.

Прогноз погоды по всей Украине по дням

Понедельник, 22 февраля. Теплее всего будет на западе и юге. В Одессе, Николаеве, Ужгороде, Ивано-Франковске до +7...+9 днем. Ночью от 0 до -7.

На севере и востоке - Луганск, Донецк, Харьков, Сумы - днем плюсовая температура +2...+4. Ночью 0....-2. Может срываться мокрый снег.

В Киеве днем +3...+5, ночью 0...-2. Без осадков.

Прогноз Укргидрометцентр

Вторник, 23 февраля. На правом берегу Днепра будет ощутимо теплее, чем на левом. Днем на западе, юге и в центре обещают температуру выше нуля, правда, ночью вернутся морозы.

В Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Хмельницком, Львове до +7...+12 днем и -1...-10 ночью. В Одессе, Николаеве, Херсоне до +2...+7 днем, до -1...-4 ночью.

На левом берегу днем минус. В Сумах, Харькове, Луганске, Донецке, Полтаве днем -5...-11, ночью -8...-15. Немного теплее в Запорожье и Днепре: -1...-4 днем и -3...-7 ночью. Местами может срываться снег.

В Киеве 23 февраля 0...+2, ночью -2...-4. Без осадков.

Прогноз Укргидрометцентр

Среда, 24 февраля. Погода, по сравнению со вторником, особо не поменяется. Теплее всего днем будет на западе +5...+12. Ночью там 0...-3 (Ужгород, Львов, Черновцы, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Луцк).

На юге днем 0...-2, ночью 0...-3 (Одесса, Херсон, Николаев).

В центре 0...-3 днем, ночью -4...-6 (Полтава, Кропивницкий). Может срываться мокрый снег.

На востоке днем мороз -3...-7, ночью до -11...-19.

В Киеве днем -1...+1, ночью -4...-6. Может идти мокрый снег.

Состояние дорог в Киеве наиболее плачевно - 24 февраля: снежный налет сменится замерзающим дождем, а днем на дорогах будет смесь из снега и воды.

Четверг, 25 февраля. В четверг ощутимо потеплеет не только на западе и юге. Плюсовую температуру днем обещают на севере и в центре. В Сумах, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Полтаве от +2 до +7, ночью -1...-6.

Настоящая весна будет в Ужгороде, Черновцах, Виннице, Хмельницком, Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске - до +10...+12 днем, ночью -1...+2.

На юге +1...+5 днем и 0...-5 ночью.

На востоке днем +1...-3, ночью все еще ощутимый мороз от -6 до -13.

В Киеве +5...+7 днем и -1...-3 ночью. Без осадков.

Прогноз Укргидрометцентр

Пятница, 26 февраля. Пятница будет еще теплее - на всей территории Украины днем температура выше нуля. Местами воздух прогреется до +15. Ночью морозы обещают на востоке, в центре и на юге: от -1 до -6.

В Киеве днем +2...+4, ночью, также +2...+4.

Прогноз Укргидрометцентр

На выходных плюс днем задержится, но на западе температура немного опустится с +8...+10 до +3...+5 днем, ночью также плюс. На севере и востоке местами может пройти снег с дождем.

В Киеве на выходных днем +2...+4, ночью -2...+1. Может срываться дождь с мокрым снегом.

Прогноз Укргидрометцентра на субботу 27 февраля

При этом, как прогнозирует сайт Gismeteo, в Киеве примерно такая же погода, как в конце февраля, продлится минимум ближайший месяц. Максимум, который прогнозируют в столице днем +6...+8. Минимум -1...-2. Ночью от -9 до +2. Преимущественно ночи будут морозными. То есть пока еще весну ждать рано.

Прогноз от Gismeteo в Киеве на месяц

Синоптики сообщают, что температурные качели в Украине продолжатся до Пасхи (2 мая).