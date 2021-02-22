В США семья умершего мальчика пытается отсудить у энергетической компании деньги. Фото: Flickr

В американском штате Техас 11-летний мальчик скончался из-за переохлаждения после отключения электричества во время сильных морозов. Теперь его семья подала иск к группе энергетических компаний. 

Об этом сообщает KHOU.

Мальчик скончался 16 февраля в городе Конро. Он провел ночь в трейлере, где отключили электроэнергию. Семья погибшего утверждает, что это привело к переохлаждению, которое и стало причиной смерти. Официально информации об этом еще нет. 

Семья подала иск к группе энергетических компаний ERCOT на 100 миллионов долларов. В ответ в ERCOT выразили соболезнования в связи с трагедией, однако отметили, что отключение электричества в той ситуации было оправданным, так как вся электросеть Техаса была на грани коллапса.

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