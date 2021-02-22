В США 11-летний мальчик умер от холода во время отключения электричества. Его семья подала иск на на $100 млн
В американском штате Техас 11-летний мальчик скончался из-за переохлаждения после отключения электричества во время сильных морозов. Теперь его семья подала иск к группе энергетических компаний.
Об этом сообщает KHOU.
Мальчик скончался 16 февраля в городе Конро. Он провел ночь в трейлере, где отключили электроэнергию. Семья погибшего утверждает, что это привело к переохлаждению, которое и стало причиной смерти. Официально информации об этом еще нет.
Семья подала иск к группе энергетических компаний ERCOT на 100 миллионов долларов. В ответ в ERCOT выразили соболезнования в связи с трагедией, однако отметили, что отключение электричества в той ситуации было оправданным, так как вся электросеть Техаса была на грани коллапса.
Напомним, аномальные холода и снегопады в США убили почти полсотни человек, включая детей.
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