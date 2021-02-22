Если экс-президент США Дональд Трамп все-таки создаст свою собственную политическую партию, то в нее готовы вступить почти 50% американских избирателей-американцев из числа республиканцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса издания USA Today совместно с Саффолкским университетом, как передает ресурс News.



Согласно полученным данным, за идею создания партии Трампа выступают 46% избирателей, состоящих в Республиканской партии США. При этом они готовы покинуть нынешнюю партию и перейти в новую политическую силу. Против высказались 27% избирателей, остальные затруднились с ответом.

При этом участие Трампа в будущих выборах 2024 года поддерживают 59% республиканского электората, 76% готовы голосовать за него. Кроме того, 42% респондентов заявили, что их мнение о Трампе после несостоявшегося импичмента только улучшилось. Об обратном сообщили лишь 4%.

И, наконец, 9 из 10 участников опроса заявили, что не считают Трампа виновным в подстрекательстве к штурму Капитолия 6 января 2021 года. 8 из 10 не сомневаются, что атака произошла бы в любом случае, даже если бы Трамп не призвал "бороться изо всех сил".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп объяснил, почему не собирается восстанавливать страницу после удаления.