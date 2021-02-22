В детском саду в одном из сел Тернопольской области произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заразились девять детей в возрасте от трех до семи лет.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Инцидент произошел в селе Дежурная Чертковского района Тернопольской области. Там в детском саду была лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной инфекции. Заразились 9 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Двое из них в больнице на стационарном лечении, семь лечатся амбулаторно. Состояние здоровья детей удовлетворительное.

Всего в детском саду находились 16 детей. В настоящее время проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, в ноябре в лицее под Харьковом произошла вспышка кишечной инфекции, заболели десятки учеников.

Также мы писали о том, что в МОЗ Украины показали график роста заболеваемости кишечными инфекциями в 2020 году.