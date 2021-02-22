По состоянию на утро понедельника, 22 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 3 206 человек.

Напомним, что вчера, 21 февраля, в стране было выявлено 4 489 новых случаев заражений. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных случаев заражения упало на 1 283 человека.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 307 662 человека. Выздоровели за последние сутки 1 353 человека (с начала эпидемии - 1 147 426 человек - Ред.).

Умерло за сутки 53 пациента (с начала эпидемии - 25 156 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 1 443 человека. Среди новых зараженных 216 детей и 78 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (515 человек), Черновицкой области (259), Винницкой области (328), Житомирской области (285) и Львовской области (279).

Ранее "Страна" сообщала, что эксперты ВОЗ назвали новых подозреваемых в распространении Covid-19

Также мы рассказывали, что Степанов записал в Индии видеоролик, как отгружают вакцину для Украины.