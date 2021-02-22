Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвала очередных животных, подозреваемых в стремительном распространении эпидемии Covid-19. Эксперты допускают, что коронавирус мог начать массовое распространение среди людей из-за проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и кроликов.

Об этом передает американская газета The Wall Street Journal.

По словам членов миссии ВОЗ, которая исследует происхождение коронавируса, необходимо дальнейшее расследование поставщиков этих и других животных на рынке.

Эксперты так же утверждают, что некоторые из этих животных были привезены в Ухань из регионов Китая, расположенных недалеко от его границ с Юго-Восточной Азией, где были обнаружены ближайшие "родственники" коронавируса у летучих мышей.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и Министерство иностранных дел отказались от комментариев по поводу новой информации.

Ранее "Страна" сообщала, что ВОЗ запросит у Китая данные о первом известном пациенте с коронавирусом.