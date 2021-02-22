Вчера, 21 февраля, в Черкасской области неадекватный пациент напал на врачей "скорой помощи" и, более того, перегрыз зубами капельницу, которую ему поставили медики ради спасения его же жизни.

Об этом передает "Громадське".

Итак, в воскресенье, около 12.00 к мужчине, который находился без сознания в селе Староселье вызвали "скорую помощь".

"В автомобиле "скорой", когда медик ставила капельницу, пациент пришел в себя. Сначала он перегрыз капельницу, затем выпрыгнул из машины. Употребляя нецензурные слова, мужчина начал бить по автомобилю и хотел ударить фельдшера.

За женщину вступился водитель. Тогда пациент с угрозами расправы набросился и на водителя. Фельдшер вызвала силовиков. Бригада написала заявления в полицию", - рассказала пресс-секретарь областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ирина Назарок.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что под Черкассами массовая драка на вокзале закончилась погромом в общежитии.

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