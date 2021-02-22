После того, как в США произошло незаурядное ЧП с пассажирским самолетом Boeing-777 (лайнер начал разваливаться прямо во время полета, обломки двигателя рухнули на частные дома в городе Брумфилд, штат Колорадо - Ред.), компания выступила с официальным заявлением, в котором заявила, что приостанавливает полеты самолетов с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.

Об этом говорится в официальном релизе, опубликованном на сайте компании.

В руководстве Boeing отметили, что в настоящее время Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) проводит расследование по факту случившегося ЧП.

Так же в компании уточнили, что пока оно продолжается, "рекомендуется приостановить операции 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации — Ред.) не определит подходящий протокол проверки".

Ранее "Страна" сообщала, что названа возможная причина крушения пассажирского самолета Boeing в Индонезии.