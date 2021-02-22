Вчера, 21 февраля в Мексике произошла авиационная катастрофа, которая привела к многочисленным жертвам. Здесь, в штате Веракрус рухнул самолет военно-воздушных сил страны Learjet 45. В результате крушения погибло 6 человек.

"Learjet 45 с регистрационным номером 3912 ВВС Мексики потерпел аварию при вылете из национального аэропорта Эль-Ленсеро, расположенного в муниципалитете Эмилиано-Сапата, штат Веракрус.

Комиссия по расследованию и оценке авиационных происшествий, а также генеральный инспектор армии и военно-воздушных сил проведут соответствующие экспертные расследования для определения возможных причин происшествия", - заявили в министерстве обороны Мексики.

А в сети появилось видео с места трагедии, на котором видно, как горел фюзеляж самолета.

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Se desploma aeronave Lear Jet de la Fuerza Aérea Mexicana en el aeropuerto El Lencero en Xalapa, Veracruz, aparentemente tras realizar prácticas de vuelo en el sitio. #Veracruz #Desplome #Avioneta #Xalapa #Sedena #FuerzaAérea #Tragedia pic.twitter.com/Hm0L3LbZUu — Blog del Regio (@BlogDelRegio) February 21, 2021

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