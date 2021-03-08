Американская компания "Take Two Foods" создала из пивоваренного ячменя растительное молоко, которые по вкусу и питательности максимально похоже на молоко животного происхождения.

Об этом сообщает "Food Navigator USA".

В компании рассказали, что ячменное молоко имеет потенциал стать крупным игроком на рынке растительного молока. Оно было выпущено в 2020 году на северо-западе страны и в этом году его планируют распространить продажи на всю территорию США.

При этом ячменное молоко максимально напоминает коровье по вкусу и питательности. Оно содержит белок (от 5 до 8 граммов), витамин D, кальций. Уровень калорийности варьируется в зависимости от вкуса - от оригинального несладкого до ванильного и молочного шоколада с содержанием 12 граммов сахара на 100 мл.

Напомним, ранее "Страна" писала о семи причинах пить молоко каждый день.

Также сообщалось, что ученые выяснили, что молоко на завтрак снижает уровень глюкозы и повышает сытость.