Сердечные приступы, называемые "тихими инфарктами", часто протекают бессимптомно, или имеют признаки, которые на первый взгляд не связаны с заболеваниями сердца.

Об этом рассказала кардиолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Галина Лазаренко, как передает "АиФ".

Симптомами "тихого инфаркта" могут быть нетипичные проявления сердечного приступа, например, одышка, ощущение тяжести, жжения, приступы слабости, внезапно развившиеся нарушения ритма сердца. Также кардиолог посоветовала обращать внимание на ноющую боль за грудиной слабой интенсивности или боль различной локализации (в животе, в нижней челюсти). Предвестники обычного и "тихого" инфаркта - появившиеся или участившиеся приступы стенокардии.

При этом такие приступы особенно опасны тем, что человек не обращается вовремя к врачу и не получает современную помощь. В итоге перенесенный инфаркт выявляется через месяцы и даже годы. По словам Лазаренко, на "тихие инфаркты" приходится примерно половина от общего числа подтвержденных случаев инфаркта миокарда.

"Так как часто инфаркт миокарда является дебютом ишемической болезни сердца, особенно в тех случаях, когда мы говорим о "тихом инфаркте" миокарда, при появлении описанных симптомов нужно вызвать скорую медицинскую помощь", - призвала врач. Она не рекомендовала самостоятельно принимать какие-либо препараты, в том числе нитроглицерин, так как это может вызвать затруднения при постановке правильного диагноза.

Напомним, ранее врачи назвали главные симптомы "тихого тромбоза", который начинается незаметно.

Также сообщалось, что медики назвали причину инфаркта у взрослых мужчин, что заметна ещё у подростков.