В сторону Европы из пустыни Сахара движется шлейф из пыли и песка. Скоро он окажется над Францией и Испанией.

Об этом сообщает Службы мониторинга атмосферы "Copernicus".

По данным исследователей, ежегодно сильные сезонные ветры выдувают из сахары более 180 млн тонн пыли. Эти потоки обычно движутся через Атлантический океан в сторону США, иногда пыль оседает в Африке или направляется на север.

По прогнозу Службы мониторинга атмосферы, большая часть пыли, которая доберется до Европы в ближайшие дни, вероятно, будет сосредоточена над Испанией и Францией и, возможно, достигнет Норвегии. В некоторых частях Испании могут пройти "грязевые дожди".

Как отметили исследователи, пыль не только вредна и может ухудшить качество воздуха и ускорить таяние снежного покрова. Шлейф из Сахары также играет важную роль в климате и биологических системах Земли, поглощая и отражая солнечную энергию, удобряя экосистемы океана железом и другими минералами, необходимыми растениям и фитопланктону.

Напомним, недавно в пустыне Сахара выпал снег.

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