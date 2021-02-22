Четверо китайцев пытали пронести через украинскую границу полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов из яда голубого скорпиона.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственной таможенной службы Украины.

"Четверо граждан Китая, трое мужчин и женщина, которые прилетели через аэропорт "Борисполь" с Кубы транзитом через Францию, пытались пронести по "зеленому коридору" полные чемоданы кубинских сигар и гомеопатических препаратов. Всего у этих путешествующих было 12 чемоданов такого багажа", - говорится в сообщении.

Так, инспекторы таможенного контроля изъяли 5831 кубинских сигар и 717 упаковок дорогих гомеопатических препаратов.

Отмечается, что сигары были премиум-класса, которые были упакованы в лакированные деревянные коробки с сертификатами.

"В частности, это премиум-сигары ручной скрутки брендов Montecristo, Cohiba, Trinidad, Bolivar стоимость упаковки с 10-25 сигарами которых в Украине в среднем 6 - 9 тыс гривен", - сообщили в ГТСУ.

Общая стоимость обнаруженных гомеопатических препаратов, которые изготавливаются из яда голубого скорпиона, составляет почти 2 миллиона гривен. Общая стоимость изъятого у трех пассажиров составила 4,6 млн грн. Стоимость сигар и препаратов у четвертого гражданина пока подсчитывается.

В отношении четырех граждан Китая на Киевской таможне составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 Таможенного кодекса Украины. По завершении производства материалы этих дел таможня направит в суд.

Напомним, недавно в "Борисполе" изъяли рекордную для этого аэропорта партию контрабандных сигарет весом 10 тонн.

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