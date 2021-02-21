Затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением, иногда приводящие к обмороку могут являться признаками "тихого тромбоза". При проявлении этих симптомов следует немедленно обратиться к врачу, чтобы предотвратить шок и сердечную недостаточность.

Об этом пишет издание "Focus".

"Тихий тромбоз", как правило, диагностируют на опасной стадии заболевания. При этом особенно часто он встречается в венах ног, однако сгусток крови может образовываться в других венах и артериях. Проявлениями обычного тромбоза глубоких вен ног остаются мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "теплой ноги".

Как отмечается, часто тромбоз возникает из-за сидячего образа жизни, длительного постельного режима, курения, может быть следствием ношения тесной одежды или повреждения вирусом стенок сосудов, а также возникать из-за нарушения свертываемости крови. Это заболевание очень опасно, так как тромб может расшататься, достичь жизненно важных органов и привести к тромбоэмболии легочной артерии, сердечному приступу или инсульту.

По информации медиков, профилактика этого недуга проста и благотворно сказывается на состоянии всего организма. Так, следует много двигаться: быстро ходить, ездить на велосипеде, заниматься плаванием или танцами.

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