Эксперты Всемирной организации здравоохранения выступили за исследование случая заражения первого пациента с коронавирусом в китайском Ухане.

Об этом информирует CNN.

Теперь ВОЗ запросит у Китая цепочку контактов с первым зараженным, инфицирование которого подтвердилось 8 декабря 2019 года. При том, что пациент не был публично идентифицирован, исследователи ВОЗ полагают, что это офисный работник возрастом около 40 лет, который проживал со своей женой и ребенком и не посещал каких-либо экзотических мест.

Также эксперты ВОЗ намерены исследовать цепочку поставок товара почти десятку продавцов морепродуктов на рынке в Ухане. Исследователи полагают, что именно рынок сыграл роль в раннем распространении коронавируса.

Напомним, согласно традиционной гипотезе, коронавирус распространился по миру из Китая, где его впервые идентифицировали в декабре 2019 года.

Однако Национальный институт рака IRCCS Миланского фонда поделился данными исследования, согласно которым еще в сентябре 2019 года 14% добровольцев в Италии, принимавших участие в исследовании рака легких, имели антитела к новому коронавирусу, существовавшему в стране, вероятно, еще летом.

Позже стало известно, что по меньшей мере один случай заражения коронавирусом был выявлен в Милане 10 ноября 2019 года. Это может свидетельствовать о том, что местом первой вспышки коронавируса могла быть Италия, а не Китай.

28 января эксперты ВОЗ приступили к работе в рамках миссии по поиску источника коронавируса в Ухане. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии. Уже 9 февраля эксперты объявили о результатах своей работы.

Несмотря на данные о первых случаях коронавируса в Италии, ВОЗ продолжает считать, что коронавирус не мог попасть в Китай из другой страны.