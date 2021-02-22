В Кривом Роге разгорелся очередной языковой скандал после того, как одна из сотрудниц "Укрпочты", которая находится на 95-м квартале, говорила с клиентом по-русски, хотя тот требовал перейти на украинский язык.

Видео инцидента опубликовано в Facebook.

Как видно на записи, заместитель заведующего почтового отделения находилась на рабочем месте без маски, отказалась представиться, не захотела обслуживать клиента на государственном языке, как того требует закон, хамила, запрещала вести видеофиксацию инцидента, выгоняла посетителя и заявила, что скажет в суде, что он ей угрожал.

Вскоре, как сообщает группа в Facebook "Кривой Рог online", в "Укрпоште" было принято решение уволить сотрудницу за нарушение "языкового" закона и противоэпидемических норм.

Напомним, недавно в Киеве после поста в ТикТоке 15-летней девочки начался языковый скандал.

Также "Страна" подробно рассказывала о том, как в Днепре уволили баристу и закрыли кофейню за русский язык.