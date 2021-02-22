В понедельник, 22 февраля, наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев-169 случаев;







Винницкая область - 328 случаев;







Волынская область - 75 случаев;







Днепропетровская область - 126 случаев;

Житомирская область - 285 случаев;





Закарпатская область - 233 случая;





Запорожская область - 50 случаев;





Ивано-Франковская область - 515 случаев;





Киевская область - 166 случаев;





Кировоградская область - 5 случаев;





Луганская область - 12 случаев;





Львовская область - 279 случаев;





Николаевская область - 123 случая;





Одесская область - 124 случая;





Полтавская область - 75 случаев;





Ровенская область - 36 случаев;





Сумская область - 60 случаев;





Тернопольская область - 129 случаев;





Харьковская область - 50 случаев;





Херсонская область - 24 случая;





Хмельницкая область - 6 случаев;





Черкасская область - 38 случаев;





Черновицкая область - 259 случаев;





Черниговская область - 27 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простые правила противоэпидемической безопасности, соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни", - добавил Степанов.

Напомним, сегодня в Украине снова упало число новых зараженных. За сутки заразились 3 206 человек.

При этом вчера, 21 февраля, в стране было выявлено 4 489 новых случаев заражений.