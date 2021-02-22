В Кировоградской области Covid-19 заразились всего 5 человек, в Ивано-Франковской снова больше 500 - МОЗ
В понедельник, 22 февраля, наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев-169 случаев;
- Винницкая область - 328 случаев;
- Волынская область - 75 случаев;
- Днепропетровская область - 126 случаев;
- Житомирская область - 285 случаев;
- Закарпатская область - 233 случая;
- Запорожская область - 50 случаев;
- Ивано-Франковская область - 515 случаев;
- Киевская область - 166 случаев;
- Кировоградская область - 5 случаев;
- Луганская область - 12 случаев;
- Львовская область - 279 случаев;
- Николаевская область - 123 случая;
- Одесская область - 124 случая;
- Полтавская область - 75 случаев;
- Ровенская область - 36 случаев;
- Сумская область - 60 случаев;
- Тернопольская область - 129 случаев;
- Харьковская область - 50 случаев;
- Херсонская область - 24 случая;
- Хмельницкая область - 6 случаев;
- Черкасская область - 38 случаев;
- Черновицкая область - 259 случаев;
- Черниговская область - 27 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
"Три простые правила противоэпидемической безопасности, соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни", - добавил Степанов.
Напомним, сегодня в Украине снова упало число новых зараженных. За сутки заразились 3 206 человек.
При этом вчера, 21 февраля, в стране было выявлено 4 489 новых случаев заражений.