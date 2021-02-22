В Ивано-Франковской области больше 500 больных за сутки. Фото: "Страна"

В понедельник, 22 февраля, наибольшее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Ивано-Франковской (515), Винницкой (328), Житомирской (285), Львовской (279) и Черновицкой (259) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

    • г. Киев-169 случаев;

    • Винницкая область - 328 случаев;

    • Волынская область - 75 случаев;

    • Днепропетровская область - 126 случаев;

 

  • Житомирская область - 285 случаев;

  • Закарпатская область - 233 случая;

  • Запорожская область - 50 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 515 случаев;

  • Киевская область - 166 случаев;

  • Кировоградская область - 5 случаев;

  • Луганская область - 12 случаев;

  • Львовская область - 279 случаев;

  • Николаевская область - 123 случая;

  • Одесская область - 124 случая;

  • Полтавская область - 75 случаев;

  • Ровенская область - 36 случаев;

  • Сумская область - 60 случаев;

  • Тернопольская область - 129 случаев;

  • Харьковская область - 50 случаев;

  • Херсонская область - 24 случая;

  • Хмельницкая область - 6 случаев;

  • Черкасская область - 38 случаев;

  • Черновицкая область - 259 случаев;

  • Черниговская область - 27 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

"Три простые правила противоэпидемической безопасности, соблюдение дистанции, ношение маски и гигиена рук - спасают жизни", - добавил Степанов. 

Пост Степанова в Facebook

Напомним, сегодня в Украине снова упало число новых зараженных. За сутки заразились 3 206 человек.

При этом вчера, 21 февраля, в стране было выявлено 4 489 новых случаев заражений.

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