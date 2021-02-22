Супруга Сергея Козачка, которому три месяца назад пересадили донорское сердце, рассказала, как живет ее муж после операции.

Напомним, что в ноябре 2020 года сердце погибшего от инсульта 28-летнего мужчины достались 36-летнему жителю Константиновки Сергею Козачку.

Валерия Козачек призналась, что жизнь ее семьи разделилась на "до" и после" пересадки, и это стало для нее испытанием.

"Сегодня 3 месяца новой жизни моего мужа... Хочу сказать, что эти три месяца были самыми тяжелыми для нас обоих. Муж держался мужественно и достойно, как подобает мужчинам. Но в его глазах была боль, невыносимая усталость. Физическая нагрузка и полная зависимость от окружающих – это сложно, но реально. С моей стороны это контроль круглосуточно. Как лег, как присел, оделся, корсет, питание по графику и лекарства, температурный режим, давление, сатурация… 99% моего времени – это его жизнь", – рассказала Валерия Козачек.

Однако она отметила, что все эти усилия того стоят.

Напомним, что пересадку сердца Сергею Козачку проводила команда киевского Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, а саму операцию провели во Львовской больнице скорой помощи во главе с Олегом Самчуком. Валерия Козачек выразила им отдельную благодарность за жизнь мужа. "Большое спасибо замечательным людям, которые превращают мечту в реальность, болезнь в здоровье – это врачи!", - отметила она.

Она акцентировала, что операцию ее супругу провели бесплатно.

А вот лекарства, которые понадобились Сергею Козачку после выписки, влетают семье в копеечку.

Его жена жалуется на бюрократию и дороговизну препаратов, которые нужны ее мужу, чтобы продолжать полноценно жить после пересадки сердца. Из обширного списка лекарств Сергею Козачку удалось получить от государства только один препарат, все остальное приходится покупать семье за свой счет. А это – до 40 тысяч гривен ежемесячно.

"Лекарства после нашей выписки – вот это да, это наша боль. К сожалению, мы почти не получили лекарства – иммуносупрессию, а список лекарств не мал. И по возвращению домой меня ждал большой сюрприз. А именно – походы от одной инстанции к другой, и все так хорошо перекладывают ответственность с себя. И только одно говорят одинаково: приобретите за свои средства. А это только 35 000 – 40 000 грн в месяц. Из нашего обширного списка мы получили (от государства – Ред.) только один препарат, а все остальное покупаем за свой счет. Но, несмотря на все трудности и сложности – жизнь продолжается", – отметила Валерия Козачек.

Напомним, ранее мы рассказывали, как женщина не смогла попасть на пересадку почки в Минск из-за отсутствия ПЦР-теста.

Также сообщалось, что при крушении вертолета в США чудом спаслось сердце, которое везли для пересадки пациенту.