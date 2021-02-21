Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, какой должна быть суточная норма калорий в зависимости от возраста, пола и физической активности.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Инстаграме.

Врач опубликовал таблицу, в которой суточная норма калорий распределена в зависимости от пола, возраста и уровня активности: от малоподвижного и сидячего образа жизни, до высокоактивного. Таблица рассчитана на людей от 2-3 лет до 51 и страше.

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, как уберечь детей от обморожения перед последним похолоданием зимы.

Также мы писали, что Комаровский предупредил украинцев, как опасно кататься с горки на надувной ватрушке.

Кроме того, доктор Комаровский объяснил украинцам, как нельзя чихать во время пандемии.