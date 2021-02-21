В Житомире в День святого Валентина, 14 февраля, в одном из местных парков парочка решила развлечься, переворачивая лавочки.

Соответствующие видео опубликовало Коммунальное предприятие "Городской информационный центр" в Facebook.

Инцидент произошел в сквере на улице Лятошинского и попал на камеру видеонаблюдения.

На видео, сделанном поздно вечером, видно как парень с девушкой идут по скверу и, в какой-то момент молодой человек намеренно переворачивает скамейки.

"Предлагаем вашему вниманию видеосюжет, зафиксированный камерами городской системы видеонаблюдения, в сквере по ул. Лятошинского. "Героев" нужно знать в лицо", - пишет КП "Городской информационный центр".

Напомним, ранее мы писали, что отдыхавший в парке Николаева мужчина с ребенком открыл огонь по скейтеру.

Также сообщалось, что в Киеве мужчина с ножом бросился на отдыхающих в сквере горожан.