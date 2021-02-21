В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) ответили на пять вопросов о вакцинации от различных заболеваний в стране.

Соответствующий пост с разъяснениями опубликован в Facebook.

От чего и где можно безвозмездно вакцинировать ребенка и взрослого человека?

Вакцинация, согласно Национальному календарю профилактических прививок, входит в пакет медицинских услуг на первичном звене. Каждый пациент, который заключил декларацию с врачом первичного звена, может получить у него всю необходимую информацию относительно графика вакцинации, а также сделать прививку.

На сегодня по Национальному календарю профилактических прививок ребенка можно бесплатно вакцинировать против 10 инфекционных заболеваний: туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи, вирусного гепатита В, гемофильной инфекции. Взрослый безвозмездно получает прививку от дифтерии и столбняка - каждые десять лет.

Есть ли бесплатная вакцинация младенца в роддоме?

Вакцинация новорожденного в роддоме, согласно Календарю профилактических прививок, бесплатна. Главное условие - наличие у медицинского учреждения договора с НСЗУ на оказание медицинской помощи при родах.

Итак, в первые сутки жизни младенец получит в роддоме прививку от гепатита В, а на 3-5 сутки жизни - прививку для профилактики туберкулеза, то есть БЦЖ. Вакцинации подлежат все новорожденные дети, не имеющие к этому противопоказаний. БЦЖ делается без предварительной пробы Манту.

Какие прививки рекомендованы и нужно ли платить за них?

Действительно, кроме обязательных прививок существуют также рекомендуемые, которые могут защитить от некоторых опасных болезней. Речь идет о защите от ветряной оспы, гепатита А, пневмококковой, менинго-кокковой, ротавирусной, папилломавирусной инфекций и от гриппа. Отдельно хочу сказать про вакцину от гепатита В. Ее ввели в программы иммунизации детей только с 2001 года. Соответственно, все, кто родился до 2001 года, скорее всего не имеют прививки от гепатита В. Поэтому для тех взрослых, которым в детстве не делали такой прививки, это - рекомендуемая вакцина.

Прививка рекомендованными вакцинами за бюджетный счет не предусмотрена. Однако можно купить вакцину за собственные деньги и сделать прививку у своего семейного врача.

Есть ли бесплатная вакцина для профилактики бешенства и где ее делать?

Да, вакцина против бешенства закупается государством и она бесплатна. Но эта прививка делается лишь по необходимости. Например, все, кто получил травму от животного с подозрением на бешенство или же подтвержденным бешенством, должны обратиться в ближайший травмпункт. Дежурный врач осмотрит пациента и при необходимости назначит курс антирабической вакцины. Вакцина против бешенства предотвращает возникновение заболевания в 96-99% случаев. Главное начать курс лечения не позднее 14-го дня с момента укуса.

Нужно ли вакцинироваться по национальному календарю прививок во время пандемии?

Да, нужно. Прекращение или уменьшение плановых иммунизаций чревато новыми вспышками инфекционных болезней. Было бы замечательно, если бы для формирования стойкого иммунитета хватало одного введения вакцины, но в большинстве случаев требовалось несколько доз, которые вводятся с определенными интервалами. Соблюдать эти интервалы важно, иначе защита теряется. Сейчас врачи и медицинская система держат на себе напор коронавирусной болезни. Вспышка инфекций станет для них дополнительной нагрузкой. Каждый из нас может помочь, сделав вакцинацию своему ребенку и себе по графику.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, какая вакцина прилетает в Украину и кому начнут ее колоть.

Также были названы области Украины, куда вакцина от коронавируса поступит в первый же день ее прибытия в страну.