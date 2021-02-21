Жительница Прилук Черниговской области отдала мошенницам 30 тысяч долларов, 1 500 евро и 20 000 гривен (всего около 907 тысяч гривен) за "снятие порчи". Правоохранителям удалось задержать преступниц, теперь им грозит восемь лет тюрьмы.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

В четверг, 18 февраля, в полицию обратилась 67-летняя жительница Прилук. Она пожаловалась, что к ней на улице подошли две женщины, которые предложили помощь. Они пообещали снять "порчу", которую "увидели" у пенсионерки и от которой якобы страдает вся ее семья.

"Поскольку у потерпевшей как раз заболели члены семьи, она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам 30 000 долларов, 1 500 евро и 20 000 гривен. После того, как незнакомки забрали деньги и ушли, женщина пришла в себя и обратилась в полицию. Потерпевшая дала полицейским приметы злоумышленниц: у обоих черные глаза и смуглая кожа, на лицах - медицинские защитные маски", - говорится в сообщении.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области - 1967 и 1989 рождения. После совершения мошенничества в Прилуках злоумышленницы сначала бежали в Киев, а затем сняли такси и отправились в направлении города Днепр. Там их и настигла группа полицейских Прилуцкого отдела полиции. С помощью коллег из Днепропетровщины правоохранители оперативно задержали подозреваемых", - сообщили правоохранители.

В ходе обыска о мошенниц изъяли деньги, которые жительница Прилук им отдала.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и объявлении о подозрениях злоумышленницам. Также полиция проверяет задержанных на причастность к совершению таких преступлений не только в Черниговской области, но и по всей стране.

Следователь открыл производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, недавний опрос показал, что украинцы обращаются со своими проблемами к экстрасенсам чаще, чем к психологам.

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