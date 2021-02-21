7 февраля российский бизнесмен Станислав Другалев упал на машине с моста в Дубае, где он проживал последние четыре месяца. В результате инцидента мужчина погиб. При этом родственники покойного утверждают, что смерть не была случайностью.

Об этом сообщает Mash.

Известно, что Другалев совместно со своими партнерами основал биржу криптовалюты Garantex. Последние месяцы во время общения со своей бывшей супругой Оксаной он заверял, что планирует вернуться в Москву в ближайшее время. О том, что ее бывший муж погиб, женщина узнала от знакомого.

"Я узнала в прошлый понедельник, мне позвонил наш друг, адвокат, товарищ Стаса, и сообщил, что получил информацию, что Станислав погиб. Подробностей никаких не было", - сказала Оксана.

По ее словам, на второй день после аварии она получила сообщение с неизвестного номера, в котором некто предлагал ей купить информацию о смерти Другалева за 30 тысяч долларов (почти 840 тысяч гривен по курсу).

В свою очередь родственники погибшего бизнесмена прилетели в Дубай, чтобы узнать обстоятельства трагедии, однако в полиции им не раскрыли детали произошедшего.

Официальная причина смерти Другалева пока неизвестна. Родные и близкие бизнесмена считают маловероятной версию о несчастном случае, так как им известно, что он не водил машину, а информация об аварии не была обнародована местными изданиями. Также после смерти бизнесмена исчезли его ноутбук и мобильный телефон.

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