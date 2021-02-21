Комаровский назвал правила для избежания обморожения. Фото: pixnio

Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский перед последним похолоданием этой зимы рассказал, как уберечь себя и своих детей от обморожения. 

Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме со ссылкой на станицу сообщества о безопасности детей "bezopdet".

Так, рекомендуется придерживаться следующих правил: 

  1. Дети должны носить свободную одежду. Одевайте их, используя несколько слоев одежды. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
  2. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки, часто бывают предпосылкой для обморожения. Если у ребенка часто потеют ноги, в обувь нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные. 
  3. Не выводите ребенка на мороз без варежек, шапки и шарфа, даже если вы передвигаетесь на автомобиле, по дороге может случиться все что угодно.
  4. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать специальным кремом. Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше. 
  5. Бывает полезно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз лучше поесть - вам может понадобиться энергия. 
  6. Следите за лицом ребенка, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениям в цвете. Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть.
  7. Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене. 
  8. Если вы заметили переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест. 
  9. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться. 

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, ранее доктор Комаровский рассказал, можно ли продолжать кормление грудью при Covid-19.

Также мы писали, что доктор Комаровский объяснил, нужно ли прививаться от коронавируса уже переболевшим.

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