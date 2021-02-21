Доктор Комаровский рассказал, как уберечь детей от обморожения перед последним похолоданием зимы
Украинский врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский перед последним похолоданием этой зимы рассказал, как уберечь себя и своих детей от обморожения.
Соответствующий пост он опубликовал в Инстаграме со ссылкой на станицу сообщества о безопасности детей "bezopdet".
Так, рекомендуется придерживаться следующих правил:
- Дети должны носить свободную одежду. Одевайте их, используя несколько слоев одежды. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
- Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки, часто бывают предпосылкой для обморожения. Если у ребенка часто потеют ноги, в обувь нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.
- Не выводите ребенка на мороз без варежек, шапки и шарфа, даже если вы передвигаетесь на автомобиле, по дороге может случиться все что угодно.
- В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать специальным кремом. Прячьтесь от ветра - вероятность обморожения на ветру значительно выше.
- Бывает полезно захватить с собой пару сменных носков, варежек и термос с горячим чаем. Перед выходом на мороз лучше поесть - вам может понадобиться энергия.
- Следите за лицом ребенка, особенно за ушами, носом и щеками, за любыми заметными изменениям в цвете. Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть.
- Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, убедитесь в отсутствии обморожений конечностей, спины, ушей, носа и т.д. Пущенное на самотек обморожение может привести к гангрене.
- Если вы заметили переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.
- Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.
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