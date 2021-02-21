В Закарпатской области спасатели уже неделю продолжают поиски заблудившегося в ночь на 14 февраля возле горы Гемба туриста. Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям провели воздушную разведку на вертолете.

Об этом в воскресенье, 21 февраля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"21 февраля с помощью вертолета Н-225 "Супер пума" спасатели провели воздушную разведку местности, где продолжаются поиски заблудившегося туриста из Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 14 февраля в горах во время катания на лыжах возле села Березники пропали двое туристов. В тот же день, около 11:30 спасатели нашли одного из туристов. Его состояние здоровья удовлетворительное.

Ранее мы писали, что поисково-спасательные группы уже обследовали склоны, подножия и хребты гор Магура, Малая Гемба и Гемба, однако второго туриста пока найти не удалось.