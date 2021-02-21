Руководитель Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи считает, что американцам, скорее всего, придется носить маски в общественных местах до 2022 года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает "Reuters".

По его словам, вспышки заболевания еще будут возникать в стране в течение долгого времени, но массовая вакцинация позволит властям постепенно снимать существующие санитарные ограничения.

Отметим, что по данным Университета Джонса Хопкинса, в США зафиксировано наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в мире, а также больше всего смертей. По состоянию на 21 февраля в стране выявлено более 28 миллионов заражений и более 497 тысяч смертей, связанных с коронавирусом.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты отказались делиться вакциной, пока в стране не привьют большую часть населения.

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