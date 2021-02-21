"Без лечения умирает 45%". За 2020 год в Украине выявили более 17,5 тыс. случаев туберкулеза
За прошлый год в Украине выявили 17 593 случаев заболевания туберкулезом.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.
"Кашель-самый распространенный симптом туберкулеза. Он встречается у подавляющего большинства больных этим недугом", - говорится в сообщении.
При этом, как отмечают медики, без надлежащего лечения в среднем 45% больных туберкулезом умирает.
"Но если человек быстро заподозрит болезнь и обратится за помощью, она сможет вылечить туберкулез амбулаторно и никого не заразить", - заявили в ЦОЗ.
Чтобы выявить симптомы этого заболевания в Центре предложили пройти анонимный онлайн-тест.
Напомним, недавно в Минздраве напомнили украинцам, что туберкулез - заболевание не только бездомных.
Также мы писали, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заболели туберкулезом в первый месяц 2021 года.