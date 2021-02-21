За прошлый год туберкулез подхватили более 17,5 тыс. человек. Фото: Pixabay

За прошлый год в Украине выявили 17 593 случаев заболевания туберкулезом. 

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

"Кашель-самый распространенный симптом туберкулеза. Он встречается у подавляющего большинства больных этим недугом", - говорится в сообщении. 

При этом, как отмечают медики, без надлежащего лечения в среднем 45% больных туберкулезом умирает. 

"Но если человек быстро заподозрит болезнь и обратится за помощью, она сможет вылечить туберкулез амбулаторно и никого не заразить", - заявили в ЦОЗ.

Чтобы выявить симптомы этого заболевания в Центре предложили пройти анонимный онлайн-тест.

Пост ЦОЗ в Facebook

Напомним, недавно в Минздраве напомнили украинцам, что туберкулез - заболевание не только бездомных.

Также мы писали, что в МОЗ сообщили, сколько украинцев заболели туберкулезом в первый месяц 2021 года.

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