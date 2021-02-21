В Черновицкой области в больницах находятся 1029 пациентов с коронавирусной болезнью или подозрением на нее. Это самый большой показатель с начала эпидемии в этом регионе.

Об этом в ходе прямого эфира в Facebook в субботу, 20 февраля, сообщила зампредседателя Черновицкой областной государственной администрации Наталья Гусак.

"Прошедшая неделя побила очень много рекордов, в частности, в пятницу на Буковине зафиксировали наибольшее количество госпитализаций за сутки - 131. Такого количества госпитализированных людей у нас за год борьбы с Covid-19 еще не было... И сейчас в больницах нашей области находится максимальное количество людей за весь год - это 1029 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении", - сказала Гусак.

По ее словам, у областных властей ест четкий план по развертыванию дополнительных коек. В этот план включены почти все больницы и с понедельника, 22 февраля, будет развернуто около 500 коек.

"Параллельно составляем резервы медицинских команд и формируем списки для подачи в НСЗУ 18 новых команд, которые будут оказывать медицинскую помощь в госпитальных базах", - добавила Гусак.

Чиновница также сказала, что в областных медучреждениях продолжают наращивать и кислородное обеспечение больных.

"На сегодняшний день мы имеем более 1500 коек с доступом к кислороду. Из них 878 коек с кислородом остаются свободными. Медицинская система готова к борьбе с коронавирусом", - заявила Гусак.

Напомним, после полноценного возвращения адаптивного карантина, которое запланировано на среду, 24 февраля, в "оранжевой" зоне ограничений окажется Черновицкая область.

За последние сутки в регионе было выявлено 320 случаев коронавирусной болезни.