На территории Ивано-Франковской области в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни установлены 16 контрольно-пропускных пунктов. Там дежурят полицейские, медики, спасатели и военнослужащие.

Об этом информирует пресс-служба полиции.

"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направлять в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Пять карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе);

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);

с. Черниев (автодорога Т0906);

с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Еще одиннадцать пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:

с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул.Тисменицкая);

с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);

с. Ивановци, Коломыйского района (автодорога Т-0905);

с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);

с.Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);

с. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);

с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);

пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).

Также полицейские проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать исключительно при крайней необходимости.

Блокпосты размещены согласно решению внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.

При этом в пресс-службе полиции утверждают, что правоохранители не блокируют движение, а осуществляют контроль за ним. При этом полицейские призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантин.

До этого мы писали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе власти решили развернуть мобильный госпиталь.

Также "Страна" сообщала, что в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек.