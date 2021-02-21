Полиция опубликовала режим работы ковидных блокпостов в Ивано-Франковской области. Полный список
На территории Ивано-Франковской области в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни установлены 16 контрольно-пропускных пунктов. Там дежурят полицейские, медики, спасатели и военнослужащие.
Об этом информирует пресс-служба полиции.
"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы. В случае выявления признаков заболевания людей направлять в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Пять карантинных пунктов будут работать в круглосуточном режиме:
- Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калужское шоссе);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая);
- с. Черниев (автодорога Т0906);
- с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);
- с. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).
Еще одиннадцать пунктов будут работать с 06:00 до 21:00, а именно:
- с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);
- Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул.Тисменицкая);
- с. Отыния, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с. Ивановци, Коломыйского района (автодорога Т-0905);
- с. Мишин, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломыйского района (автодорога местного значения);
- с. Корнич, Коломыйского района (автодорога Н-10);
- с.Гвоздец, Коломыйского района (автодорога Р-24);
- с. Грохолин лес, Надворнянского района (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надворнянского района (автодорога Т-0906);
- пгт. Ворохта, Надворнянского района (автодорога Р-24).
Также полицейские проводят разъяснительную работу с участниками дорожного движения, объясняют им о важности соблюдения карантина и призывают граждан ограничить передвижение и выезжать исключительно при крайней необходимости.
Блокпосты размещены согласно решению внеочередного заседания Ивано-Франковской региональной комиссии ТЭБ и ЧС от 19 февраля.
При этом в пресс-службе полиции утверждают, что правоохранители не блокируют движение, а осуществляют контроль за ним. При этом полицейские призывают граждан с пониманием отнестись к вынужденным мерам и соблюдать карантин.
До этого мы писали, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе власти решили развернуть мобильный госпиталь.
Также "Страна" сообщала, что в больницах в Ивано-Франковской области, где лечат больных коронавирусом, заполнено около 73% коек.