После вспышки гепатита А в многодетной семье под Одессой медики рассказали о симптомах и профилактике болезни
В феврале в Одесской области была зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Как показало эпидрасследование, заболели члены многодетной семьи — мать и 15 детей в возрасте от 3 до 13 лет.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.
Отмечается, что у всех больных диагноз был подтвержден лабораторно. Троих пациентов уже выписаны после госпитализации, еще 13 — лечились амбулаторно. У всех было легкое течение заболевания. Источник возбудителя инфекции пока не определен.
При этом известно, что в октябре–декабре 2020 года вся семья находилась на неорганизованном отдыхе в Египте. После возвращения в Украину первые симптомы заболевания-боль в животе, слабость, желтуха — появились во второй половине января 2021 года у мамы и двоих детей.
В данный момент продолжаются противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования. Вирус гепатита A (ВГА) передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды.
Инкубационный период обычно длится 14-28 дней. Симптомы недуга могут быть как легкими, так и тяжелыми.
Наиболее распространенные симптомы:
- выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;
- повышение температуры тела;
- потеря аппетита;
- диарея;
- рвота;
- неприятные ощущения в животе;
- тяжесть в правом подреберье;
- потемнение мочи (до цвета пива);
- желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых.
Однако все эти симптомы проявляются не у всех инфицированных.
Для профилактики заболевания:
- соблюдайте правила личной гигиены — мойте руки перед употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета;
- пейте только кипяченую воду (кипятить следует не менее 10 мин);
- хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением;
- не занимайтесь самолечением - только врач может диагностировать вирусный гепатит A и предоставить рекомендации по режиму и лечению;
- для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина.
Напомним, в Украине изменили алгоритмы обследования пациентов с вирусным гепатитом С и В.
Кроме того, в Министерстве здравоохранения утвердили стандарты лечения гепатитов В и С.