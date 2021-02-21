В феврале в Одесской области была зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Как показало эпидрасследование, заболели члены многодетной семьи — мать и 15 детей в возрасте от 3 до 13 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ) в Facebook.

Отмечается, что у всех больных диагноз был подтвержден лабораторно. Троих пациентов уже выписаны после госпитализации, еще 13 — лечились амбулаторно. У всех было легкое течение заболевания. Источник возбудителя инфекции пока не определен.

При этом известно, что в октябре–декабре 2020 года вся семья находилась на неорганизованном отдыхе в Египте. После возвращения в Украину первые симптомы заболевания-боль в животе, слабость, желтуха — появились во второй половине января 2021 года у мамы и двоих детей.

В данный момент продолжаются противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования. Вирус гепатита A (ВГА) передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды.

Инкубационный период обычно длится 14-28 дней. Симптомы недуга могут быть как легкими, так и тяжелыми.

Наиболее распространенные симптомы:

выраженная общая слабость и повышенная утомляемость;

повышение температуры тела;

потеря аппетита;

диарея;

рвота;

неприятные ощущения в животе;

тяжесть в правом подреберье;

потемнение мочи (до цвета пива);

желтуха (пожелтение склер и кожи) — бывает у 70% взрослых.

Однако все эти симптомы проявляются не у всех инфицированных.

Для профилактики заболевания:

соблюдайте правила личной гигиены — мойте руки перед употреблением пищи, а также после каждого посещения туалета;

пейте только кипяченую воду (кипятить следует не менее 10 мин);

хорошо мойте овощи, фрукты, зелень и ягоды перед употреблением;

не занимайтесь самолечением - только врач может диагностировать вирусный гепатит A и предоставить рекомендации по режиму и лечению;

для профилактики инфицирования ВГА существует безопасная и эффективная вакцина.

Напомним, в Украине изменили алгоритмы обследования пациентов с вирусным гепатитом С и В.

Кроме того, в Министерстве здравоохранения утвердили стандарты лечения гепатитов В и С.