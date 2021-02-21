Бывший президент США Дональд Трамп, аккаунты которого в ряде социальных сетей остаются заблокированными, заявил, что не собирается возвращаться в Twitter, а сама платформа стала "скучной" после закрытия его страницы.

Об этом он рассказал в интервью Newsmax в субботу, 20 февраля.

"Если посмотреть на то, что происходит в Twitter, то, по-моему, он стал очень скучным и миллионы людей покидают платформу. Они уходят, поскольку Twitter уже не тот. Мы не хотим возвращаться в Twitter", - сказал Трамп.

Кроме того, бывший президент США назвал "отвратительным" решение администрации социальной сети обозначать его сообщения специальными пометками, которые указывали на недостоверность обнародованной им информации.

Также Трамп поделился, что рассматривает возможность создания аккаунта на другой платформе.

"Меня очень сильно хотели видеть в Parler", - вспомнил экс-глава государства, добавив, что другим вариантов общения со своими сторонниками мог бы стать собственный сайт.

"Существует также возможность создания собственного сайта, поскольку наша аудитория больше, чем у кого-либо", - сказал Трамп.

Видео: YouTube/ NEWS MAX TV

В свою очередь основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс недавно предположил, что администраторы социальных сетей, таких как Twitter и Facebook, вскоре разрешат бывшему президенту США Дональду Трампу вернуться после блокировки его аккаунтов.

Напомним, аккаунты Трампа ранее заблокировали Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и Twitch из-за его заявлений о штурме Капитолия 6 ноября. Тогда еще действующий президент США публиковал обращения к протестующим, которые захватили здание Конгресса, призывая их, с одной стороны, вести себя мирно и разойтись по домам, а с другой - называл их патриотами и утверждал, что президентские выборы были сфальсифицированы.