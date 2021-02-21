В воскресенье, 21 февраля, в работе мессенджера Telegram на территории Украины произошел сбой. Также неполадки были замечены и в России - в Москве и Санкт-Петербурге.

Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Пользователи мессенджера начали сообщать о проблемах в работе Telegram ночью 21 февраля. Сбой наблюдался в работе мобильного приложения и настольного клиента и в течение утра воскресенья.

В большинстве случаев пользователи испытывали проблемы с подключением к сети. При этом не отображался перечень групп и каналов, и не показывался список контактов.

Иногда пользователям все же удавалось подключиться к сети, однако отправить сообщение не получалось. Также в мобильном приложении в редких случаях приходили уведомления о новых сообщениях или публикациях, но посмотреть их было невозможно.

Администрация мессенджера на сбои не отреагировала. На данный момент неполадок в работе Telegram не наблюдается.

Напомним, последний масштабный сбой Telegram в Украине был замечен 4 января этого года.

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