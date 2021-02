Во время массовых акций протеста против военного переворота в Мьянме двое протестующих погибли от рук военных.

Об этом сообщает ВВС.

“We will never forget how they treat us while we all feel helpless. The gunshots are happening everywhere in Mandalay. So disappointed with their irresponsible actions upon us. #WhatsHappeninglnMyanmar #Mandalay #myanmarmilitarycoup tw // gunshots / gunshot sound / violence pic.twitter.com/2W8KO52bWB