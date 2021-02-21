Военные убили двоих людей в Мьянме во время протестов. Фото: Твиттер

Во время массовых акций протеста против военного переворота в Мьянме двое протестующих погибли от рук военных. 

Об этом сообщает ВВС

После этого соцсеть Facebook удалила новостную группу "True News", которая находилась под контролем военных. 

Страница была удалена из-за "неоднократного нарушения стандартов сообщества, запрещающих подстрекательство к насилию и координирование причинения вреда". Эта страница являлась основным источником военных, который использовался для предупреждения протестующих и распространения их утверждений и информации.

Кроме того, главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу и другим высшим армейским руководителям был запрещен доступ в Facebook из-за обвинений в нарушении прав человека.

Отмечается, что военные жестко реагируют на протесты и используют для разгона демонстрантов боевые патроны. 

В ООН уже осудили насилие в Мьянме, заявив, что такие методы недопустимы. 

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну. 

После этого устроившие переворот в Мьянме военные запретили в стране Twitter, Instagram и Facebook.

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