Во время массовых акций протеста против военного переворота в Мьянме двое протестующих погибли от рук военных.

Об этом сообщает ВВС.

“We will never forget how they treat us while we all feel helpless. The gunshots are happening everywhere in Mandalay. So disappointed with their irresponsible actions upon us. #WhatsHappeninglnMyanmar #Mandalay #myanmarmilitarycoup tw // gunshots / gunshot sound / violence pic.twitter.com/2W8KO52bWB — Eaindra Kyaw Zin (@eaindrakz) February 20, 2021

После этого соцсеть Facebook удалила новостную группу "True News", которая находилась под контролем военных.

Страница была удалена из-за "неоднократного нарушения стандартов сообщества, запрещающих подстрекательство к насилию и координирование причинения вреда". Эта страница являлась основным источником военных, который использовался для предупреждения протестующих и распространения их утверждений и информации.

Кроме того, главнокомандующему Мин Аунг Хлаингу и другим высшим армейским руководителям был запрещен доступ в Facebook из-за обвинений в нарушении прав человека.

Отмечается, что военные жестко реагируют на протесты и используют для разгона демонстрантов боевые патроны.

В ООН уже осудили насилие в Мьянме, заявив, что такие методы недопустимы.

Large numbers of people came out on the street and make sitting protest at Mandalay,Yangon.



STOP TERRORISM#Feb21Coup #WhatsHappeninglnMyanmar pic.twitter.com/TQ9XTiHoLy — Save Myanmar🇲🇲 (@Yelly_iswithU) February 21, 2021

Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот. Армия арестовала президента страны и ряд высших чиновников, после чего объявила о введении чрезвычайного положения сроком на один год. Государственная власть в стране перешла к главнокомандующему вооруженными силами Мин Аунг Хлайну.

После этого устроившие переворот в Мьянме военные запретили в стране Twitter, Instagram и Facebook.