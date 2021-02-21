Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присоединении страны к санкциям Совета безопасности ООН в отношении государств Мали и Йемен.

Об этом свидетельствуют тексты указов №65 и №67, подписанные главой государства в пятницу, 19 февраля.

Этими документами вводятся в действия решения, принятые на последнем заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) согласно резолюциям Совета безопасности Организации Объединенных Наций" в отношении Мали и Йемена.

Согласно указам, Кабинету министров и Службе безопасности Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных специальных экономических и других ограничительных мер, а министерству иностранных дел - проинформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций и компетентные органы Европейского Союза о применении санкций.

Напомним, недавно международная организация продовольствия FAO, которая входит в структуру ООН, предупредила о критической ситуации с голодом в ряде стран, среди которых Йемен и Мали.

Также мы сообщали о других решениях СНБО касательно санкций, введенных в действие указами Зеленского. В частности, украинские власти ввели ограничения в отношении нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.