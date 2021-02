В американском городе Брумфилд, штат Колорадо, на частные дома упали обломки двигателя самолета Boeing 777. Позже стало известно, что несмотря на поломку, воздушное судно благополучно приземлилось.

Об этом сообщает CNN.

Самолет авиакомпании Uniated Airlines вечером 20 февраля вылетел из Денвера по направлению в Гонолулу, Гавайи. Сразу после взлета у него загорелся правый двигатель, из-за чего часть деталей отпала прямо в воздухе. Жителям удалось снять ролик, на котором видно горящий двигатель.

Engine failure on Boeing 777 United aircraft. Plane took off from Denver and returned safely in 20 minutes. Engine parts fell soon after take off. Pilots flew the aircraft back safely. Look at the engine, it's hardly in shape. pic.twitter.com/gByQ9Sj85q