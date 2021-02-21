В последнюю неделю календарной зимы, которая начнется уже в понедельник, 22 февраля, значительное потепление ожидается в западных областях и на юге страны. Днем на всей территории страны будет плюсовая температура, однако ночью ожидается мороз.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"За окном - воскресенье, 21 февраля. Сейчас: в Варшаве +7, в Берлине +14, в Риме +16, в норвежском Бергене +10, в Лондоне +13, в Париже +16, в Мадриде +10, в Алжире +26, в Вильнюсе +2, в Киеве +4 градуса. Вот такие они, новые, предвесеннего, преимущественно южных направлений, потоки воздушных масс. Потепление будет продолжаться. У нас 16 градусов маловероятно, однако на ближайшей неделе в западных областях и в Одесской области (скорее в ее южных районах) вполне возможно до +12...+14 градусов", - написала эксперт.

По ее данным, в понедельник в большинстве областей Украины в течение дня ожидается +2...+6 градусов, на юге и на Западе +5...+9 градусов. Ночью ожидаются заморозки.

"Поэтому дороги и тротуары получат окрепшую, хоть и замаскированную под лужи, гололедицу - очень осторожно!" - предупредила синоптик.

Мокрый снег и дождь 22 февраля наиболее вероятны в восточных областях, еще может задеть Сумскую область, Днепр с районами, Полтавскую область и Запорожье. На остальной территории Украины - без существенных осадков, однако возможны туманы.

В Киеве понедельник обещает быть теплым, максимально потеплеет до +2...+4 градусов, без осадков. Будет скользко и мокро одновременно.

На неделе, 23-24 февраля, ожидается кратковременное похолодание на Левобережной Украине, затем снова восстановится потепление.

"Потепление после морозов - приятная штука, но со скрытыми опасными синоптическими смыслами - гололедица, оползни льда и снега, лавинная опасность в горах, сосульки. Берегите свои головы, спины, руки-ноги, свои автомобили, имущество и не оставляйте без особого внимания свежие прогнозы погоды. Атмосфера на днях проводит тестирование новых духов, с весенними ароматами. Нюхаем, дышим, но без преувеличения - зима еще в своем законном праве", - пишет Диденко.

Карта погоды 22 февраля

Напомним, похожий синоптический прогноз на завтра дал и Укргидрометцентр. По данным ведомства, осадки в восточных регионах будут идти днем и ночью.

Ранее мы писали, что во вторник, 23 февраля, в Украине немного похолодает, но на западе будет еще тепло.