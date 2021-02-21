В последний понедельник зимы, 22 февраля, в восточных областях Украины ожидается снег с дождем, на остальной территории страны будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем поднимется выше нуля, теплее всего будет в западных и южных регионах.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

В западных областях осадков не ожидается, столбики термометров ночью покажут от -2 до -7, днем от +4 до +9. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

В восточных регионах (Сумская, Харьковская, Луганская и Донецкая области) и днем и ночью будет идти снег с дождем, ночью температура снизится до -1...-2, днем воздух прогреется до +2...+4. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В северной части страны синоптики осадков не прогнозируют. Ночью термометр покажет -1...-3 градуса, днем +3...+6. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Тем временем на юге Украины завтра также будет сухо, ночью температура составит от -1 до -3, днем от +6 до +9. Ветер западный, 3-8 м/с.

Что касается Киева, то там в понедельник ночная температура составит 0...-2 градуса, днем термометр покажет +3...+5. Осадков не предвещается, ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Напомним, сегодня в восточных областях Украины синоптики прогнозируют осадки в виде снега.

Ранее мы писали, что потепление в стране началось с сегодняшнего дня.