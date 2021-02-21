Старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова рассказала подробности убийства детей матерью. Согласно одной из версий, 36-летняя женщина могла лишить их жизни из-за внезапного помешательство. Сейчас убийце назначена психиатрическая экспертиза.

Об этом чиновница рассказала "Московскому комсомольцу".

Сейчас известно, что родители погибших детей состояли в браке 12 лет, а друзья семьи рассказывают, что особых проблем у них не было. Известно, что недавно муж тяжело перенес коронавирусную болезнь и осенью прошлого года несколько недель лежал в больнице в критическом состоянии.

"Возможно, именно в этот период у Ольги (имя женщины изменено, в первом сообщении о трагедии ее называли Алиной - Ред.) началась депрессия: забота о детях легла на нее одну, и за помощью мать мальчика и девочки не обращалась, предпочитая тянуть лямку в одиночестве", - предполагают журналисты.

Также им удалось выяснить, что мужчина по прибытию домой не вызвал полицию, поскольку думал, что задушенные дети спали.

Напомним, о трагедии стало известно сегодня утром. СМИ утверждали, что женщина перерезала себе вены после убийства детей, но в последний момент решила вызвать себе скорую.

Также "Страна" рассказывала, что в России мужчина зверски убил учительницу математики возле одного из местных кафе.