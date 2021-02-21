Власти Израиля договорились о возвращении задержанной в Сирии израильтянки при условии, если Тель-Авив закупит партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V" и передаст ее Дамаску.

Об этом информирует The New York Times со ссылкой на источник.

В материале газеты сообщается, что Израиль купит для Сирии партию "Спутника V", объем которой не разглашается. По данным издания, после переговоров гражданку Израиля освободили из-под стражи в Сирии и передали Тель-Авиву в рамках обмена пленными. Ранее ее арестовали за незаконное пересечение границы.

Согласно тайному соглашению, Израиль заплатит России за отправку вакцины режиму главы Сирии Башара Асада.

В пятницу, 19 февраля, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что президент РФ Владимир Путин помог с возвращением гражданки страны на родину.

"Я дважды разговаривал со своим другом, президентом России Владимиром Путиным, и попросил его о помощи. Я хотел бы поблагодарить его за то, что он вновь поддержал нас в возвращении граждан Израиля на родину", - заявил Нетаньяху.

Напомним, недавно Венгрия первой в Евросоюзе одобрила использование российской вакцины "Спутник V", в обход регулирующих органов Евросоюза, и в ближайшее время начнет прививать население.

Тем временем Кабмин Украины запретил регистрировать в стране вакцины и другие профилактические средства от коронавирусной инфекции производства РФ.