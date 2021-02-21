В воскресенье, 21 февраля, в столице Нигерии Абуджи недалеко от международного аэропорта упал военный самолет King Air. На борту находились семь человек, включая двух членов экипажа. Все они погибли.

Об этом пишет Vanguardngr.

По данным СМИ, самолет принадлежал ВВС Нигерии и готовился сесть в аэропорту столицы. Самолет упал в поле, члены экипажа до аварии сообщили о неисправности двигателя.

"Настоящим подтверждаем, что самолет Beechcraft KingAir B350i ВВС Нигерии (NAF) разбился при возвращении в аэропорт Абуджи после сообщения об отказе двигателя на маршруте до Минны. На месте происшествия находятся сотрудники службы экстренного реагирования. К сожалению, все семь человек на борту погибли в результате крушения", - сообщила пресс-служба ВВС Нигерии в Twitter.

Напомним, в начале года в США самолет рухнул на жилой дом, в результате погибла целая семья, которая находилась на борту.

Также сообщалось, что 9 января, в Индонезии с радаров пропал пассажирский самолет Boeing 737. Спустя некоторое время стало известно, что лайнер потерпел крушение и упал в Яванское море недалеко от Джакарты. На борту в это время находилось 65 человек: 53 пассажира и 12 членов экипажа.