По прогнозам метеорологов, в ближайшие годы в Украине участятся суховеи и грады, а интенсивность засухи вырастет на 15-30%. При этом сезон градов сместится на осень и весну.

Об этом пишет agro-business.

По наблюдениям специалистов, в Украине за прошедшие годы дней с температурой воздуха выше +30 градусов стало в два раза больше. В северных регионах страны происходит стремительное потепление, а на степь идет засуха. Однако снижение глубины промерзания почвы способствует усвоению зимних осадков и достаточного увлажнения почв весной.

Метеорологи прогнозируют, что климатические изменения могут стать причиной раннего созревания яровых сельскохозяйственных культур и снижению их урожайности. На данный момент продолжительность активной вегетации растений выросла примерно на десять дней.

Ожидается, что условия вегетации для озимой пшеницы станут более благоприятными. Также озимый рапс будет расти лучше в северных регионах, чем в степи. В северные области переместится выращивание сои и подсолнечников, кукурузу растить станет сложнее.

Кроме того, эксперты прогнозируют распространение болезней растений, активность сорняков и вредителей.

Напомним, Зеленский пообещал международным партнерам, что Украина постепенно откажется от угля ради спасения климата.

Также мы писали, что Украина оказалась лидером Евразии по темпам роста температуры.