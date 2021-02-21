В испанской Барселоне пятый день продолжаются протесты, вызванные задержанием рэпера Пабло Ривадулла Дуро. Сторонники музыканта пускают в ход файеры, а силовики – пенопластовые пули.

Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, в ночь на пятницу люди начали громить магазины и поджигать контейнеры. Демонстранты использовали файеры, а силовики при помощи пенопластовых пуль пытались разогнать толпу. Полиция насчитала в городе около 6000 протестующих.

В ходе акции протеста возмущенные граждане разгромили магазин на самой престижной торговой улице Барселоны – проспекте Грасия. Кроме того, митингующие разбили окна в знаменитом концертном зале Palau de la Musica.

Правоохранители заявили, что в Каталонии были арестованы девять человек, в том числе несовершеннолетних. Некоторые из них были задержаны за ограбления. Кроме того, во время погромов пострадали девять человек, двоих пришлось госпитализировать.

Напомним, Пабло Хаселя, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, задержали 16 февраля в Университете Лериды. Там он забаррикадировался вместе со своими сторонниками, стараясь избежать тюремного заключения.

Протесты в Испании длятся уже пятый день. Фото: El Pais

В 2018-м суд приговорил его к двум годам тюрьмы за прославление терроризма, очернение монархии и полиции в постах в Twitter. В микроблоге он называл короля Хуана Карлоса I "боссом мафии" и "пьяным тираном", а мэра города Лерида угрожал зарезать.

"Страна" писала, что 19 февраля из-за протестов в поддержку Пабло Хаселя были задержаны 80 человек. Еще около сотни получили травмы.

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