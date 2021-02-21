Министр здравоохранения Максим Степанов, который лично полетел в Индию за вакциной от коронавируса, проконтролировал отгрузку первой партии препарата AstraZeneca (CoviShield). Он опубликовал видео с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Ролик и комментарий к нему глава МОЗ разместил на своей странице в Facebook 21 февраля.

"Сейчас вакцина транспортируется в Мумбаи. Далее - долгий путь грузовым самолетом с остановкой в ​​Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину. Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", - рассказал Степанов.

Кроме того, он напомнил, что в Украину поступит препарат AstraZenecа, изготовленный на производственных мощностях Индии. Вакцина выпускается под названием CoviShield. По словам Степанова, вакцина переквалифицирована Всемирной организацией здравоохранения и рекомендована к экстренному использованию.

Напомним, в первой партии Украина получит 500 тысяч доз вакцины CoviShield. В день прибытия препарат отвезут в Киев и шесть областей: Житомирскую, Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Полтавскую и Винницкую. Остальная часть страны получит препарат на следующий день.

Также мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине должна была стартовать 15 февраля, но этого не произошло. Степанов заверял, что вакцинация в Украине начнется до конца нынешней недели, то есть до 21 февраля. Но в этот день прививать украинцев тоже не начали.