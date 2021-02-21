В Ивано-Франковской области , где из-за сложной ситуации с коронавирусом закрыли развлекательные учреждения и поставили блокпосты, в одну из больниц поступили воздухозависимые дети. Это первые подобные случаи за все время пандемии.

О ситуации с заболеваемостью в регионе рассказала главный врач Александра Косовец местному изданию "Край".

"Пришлось в очередной раз перепрофилировать неврологические кровати под инфекционные. Впервые за весь период пандемии поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двое до года. Сегодня все 120 инфекционных коек заняты, 6 реанимационных заняты, развернули еще два дополнительных", - рассказала врач.

Также, по словам Косовец, таких осложнений от коронавируса, которые наблюдаются у пациентов сейчас, раньше замечено не было. Она полагает, что сам вирус сильно мутировал. Врачи наблюдают случаи, когда больные не чувствовали никаких проблем в легких, проявления болезни были минимальны, а потом начинались осложнения.

"Субфебрильная температура 37,1-37,2 - многие люди не обращают на нее внимания и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР. Серьезной проблемой является также то, что все измучились и перестали мерить температуру вообще перед тем как идти на работу или в школу. Наша безответственность прежде всего перед собой, перед семьей, коллективом в котором работаем, может обернуться трагедией", - предостерегла врач.

Как рассказывала "Страна", в больницах в Ивано-Франковской области для пациентов с коронавирусом заполнено уже около 73% коек.

Также мы сообщали, что из-за критической ситуации с Covid-19 в Ивано-Франковской области решили развернуть временный госпиталь для пациентов с коронавирусом.