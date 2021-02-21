Индийские ученые выяснили, что носящие очки люди более защищены в условиях пандемии коронавируса, чем те, кто не пользуется аксессуаром для близоруких или дальнозорких. Оказывается, очки неплохо препятствуют распространению инфекции.

Результаты наблюдения ученых опубликованы в The Sunday Telegraph.

Ученым удалось выяснить, что те, кто постоянно носит очки по той или иной причине, меньшее количество раз трогают свои глаза.

"Человек имеет привычку прикасаться к своему лицу в среднем 23 раза в час и к глазам в среднем три раза в час", - поясняют исследователи.

Поэтому очки могут служить защитным фактором, который снижает риск передачи коронавируса через слизистую.

В ходе наблюдений индийские специалисты опросили 304 пациентов с COVID-19 и обнаружили, что 19 процентов из них носят очки большую часть времени. Опрос зараженных и подтолкнул к выводу о том, что те, кто носит очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом.

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