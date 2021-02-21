За прошедшие сутки в Украине в пункты обогрева обратилось 616 человек, хотя морозы на территории страны значительно ослабели. В общей сложности в стране развернуто 5 058 подобных пунктов, которые призваны защитить людей от обморожения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Из 5 058 пунктов обогрева органы местного самоуправления развернули 5 038 стационарных точек, а ГСЧС - 20 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств. Однако в случае обращения органов местной власти спасатели готовы дополнительно развернуть пункты обогрева в разных местах.

Ранее "Страна" разбиралась, что можно получить в пунктах обогрева в Киеве, как они работают и кто туда приходит.

Также мы сообщали, что на железнодорожном вокзале Киева открыли круглосуточный пункт обогрева.