Директор по управлению персоналом и социальной политике "Укрзализныци" Иван Синяков сообщил, что компания переведет работников на пятидневную рабочую неделю. Завершить этот процесс хотят в мае - июне этого года.

Об этом он рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В марте, учитывая экономическую ситуацию компании и то, что будет происходить в стране в связи с ограничениями, планируем и дальше постепенно выводить людей на пятидневку. По оптимистическому сценарию, думаю, в мае-июне мы этот процесс завершим и весь персонал будет работать в обычном режиме", - сказал он.

В то же время Синяков сообщил, что сейчас на четырехдневке находится около 13% от общего количества работников. А это порядка 30 тысяч сотрудников, которые не задействованы в процессах перевозок.

Напомним, в среду, 17 февраля, более 500 железнодорожников вышли на акцию протеста "Наступлению администрации на трудовые права и социальные гарантии железнодорожников - решительное профсоюзное сопротивление". Протестующие требовали обеспечить им законные права, в том числе отменить режим неполного рабочего дня: многие работники предприятия до сих пор трудятся на четырехдневке, хотя ее вводили как временную меру на период жестокого карантина.

Ранее мы рассказывали, как железнодорожники Кривбасса проводили "итальянскую забастовку" в поддержку горняков КЖРК.

Также "Страна" писала, что глава "Укрзализныци" получает в месяц больше полумиллиона гривен зарплаты.