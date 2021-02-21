Водитель такси Азизла Абдулла Оглы, который несколькими ударами убил пешехода в центре Киева, во время заседания суда по избранию меры пресечения клялся, что не хотел смерти мужчины, а собирался только напугать его. О том, что он совсем не жестокий человек, говорила и его жена.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Как выяснилось на заседании, подозреваемый гражданин Азербайджана женат на украинке и имеет временный вид на жительство. Таксистом в столице он работает всего около года. По словам Абдуллы, убивать пешехода он не хотел, а уехал с места инцидента потому, что был в состоянии аффекта.

"Он работает без выходных. Он никогда ни с кем не дрался. Он не жесток. Он очень добрый человек. Мы готовы помочь его (погибшего - Ред.) семье, сделать все, что угодно", - сказала жена Абдуллы Мадина.

На заседании также присутствовала дочь погибшего. Женщина не приняла раскаяния и извинений таксиста. Она добавила, что о трагедии с отцом узнала случайно – из новостей.

Во время заседания адвокат азербайджанца просил назначить меру пресечения в виде домашнего ареста, но суд решил поместить мужчину под стражу. В случае доказательства вины таксисту грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, 19 февраля в центре Киева пешеходу, который переходил дорогу на "зебре" вместе с товарищем, показалось, что водитель "Хюндай" его едва не зацепил. После этого он решил вернуться и поговорить с таксистом, тот вышел из машины и несколько раз ударил пешехода. В результате мужчина упал и умер.

Как выяснила "Страна" за рулем был молодой гражданин Азербайджана, который живет с женой и тещей, работает на машине, которая оформлена на маму жены.