В американском Кливленде, штата Огайо, продадут здание 55 Public Square, которое принадлежит компании Optima, связанной с бывшим акционером "ПриватБанка" Игорем Коломойским. При этом все деньги от продажи будут переведены на счет федерального правительства, поскольку суд может позже распорядиться об их конфискации.

Об этом сообщает сайт Сleveland.

Продажу башни 55 Public Square разрешил федеральный судья. В отношении этого объекта ФБР открыло следствие об отмывании денег компанией Optima. Здание уже приобрела компания K&D Group в четверг за 17 миллионов долларов, эти деньги будут перечислены на счет федерального правительства.

В то же время расследование ФБР в отношении Optima завершилось обыском в кливлендском офисе одной из ее дочерних фирм и судебными исками о конфискации 55 Public Square, а также зданий, которые принадлежат компании в Луисвилле и Далласе.

Федеральные власти заявили, что Игорь Коломойский и его соратники использовали Optima для отмывания десятков миллионов долларов через недвижимость и бизнес в США, причем большая часть денег текла в центр Кливленда.

Также компания Коломойского, которая владела зданием, объявила дефолт по ипотеке и задолжала более 14 миллионов долларов, а также более 1,1 миллиона долларов в виде неуплаченных налогов и штрафов.

Напомним, в апреле прошлого года "ПриватБанк" подал новые иски против Коломойского и Боголюбова на сумму $5,5 млрд. После этого фирма Коломойского отсудила у банка 17 миллионов гривен. В свою очередь "ПриватБанк" обжалует решение суда в апелляции.

Также сообщалось, что Коломойский и Боголюбов хотят подать иск против США. В частности, подконтрольные им компании подают инвестиционный иск (ICSID) против Штатов в ответ на гражданские иски о конфискации их активов.